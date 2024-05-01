Джей Джей Редик: «В период расцвета Майкла Джордана в НБА появились шесть клубов. Это сделало лигу слабее»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс Джей Джей Редик НБА Баскетбол

Джей Джей Редик считает, что во времена Майкла Джордана НБА была слабее нынешней.

«Мне не нравятся споры о величайшем игроке. Джордан и Леброн не играли друг против друга. Мне не хочется вести все эти разговоры, мы говорим о разных временах.

Что делает Джеймса великим, так это его стабильность. Да, он не набирал 35 очков в среднем за игру, но сколько лет он набирает в среднем по 25? 20 лет! Он два десятилетия играет на высочайшем уровне.

Мы часто сравниваем эпохи. Я скажу кое-что про Майкла Джордана, но не ставлю перед собой цель вызвать споры. В период расцвета Джордана в НБА появились шесть клубов. А вместе с ними лигу пополнили 90 игроков. Означает ли это, что уровень игры стал слабее от этого разбавления? Я не говорю о плей-офф, конечно. Но разве лига не стала слабее в результате этого разбавления?» – заявил бывший игрок НБА.

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9 комментариев
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Хоть кто-то это сказал публично, если люди думают , что это бред, представьте что сейчас добавить 6 команд, при этом что в каждой команде в лиге всего 1 звезда и таланта в лиги минимум, а эпохи Детройта , Бостона и Лейкерс закончились , просто из-за возраста и ухода игроков на пенсии
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ЛеУходБезРукопожатия бесталанно ведет информационную войну против Его Воздушества

Можешь не пытаться, ЛеБам. Всегда второй
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Как минимум одну команду-конкурента Буллз расширение ослабило. Пистонс потеряли Рика Махорна из-за драфта расширения.
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У фэйкового короля появился новый друг в медиа, который его дефает.
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Это все понимают, кроме адептов. Это ни как не отменяет титулы Джордана, но уровень конкуренции был ниже. Странно что не говорят про весьма посредственные драфт классы в этот период. Тоже весьма посредственные. Напоминает период, когда с 2012 по 2016 тоже по пальца одной руки можно суперзвезд пересчитать. Две из которых - это самородки, которые вопреки стали великими
+3
-2
+1
А что, Редик не смог в списке команд найти Шарлотт, Вашингтон, Детройт, Портленд, Мемфис и Торонто, например?)) Эти условные 6 клубов разве не снижают общий уровень лиги? На них разве не набивается статистика всеми остальными клубами?
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+1
это хорошая заявка на пост главного тренера лэйкерс)
+1
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Ответ Мурзин Ринат
Хоть кто-то это сказал публично, если люди думают , что это бред, представьте что сейчас добавить 6 команд, при этом что в каждой команде в лиге всего 1 звезда и таланта в лиги минимум, а эпохи Детройта , Бостона и Лейкерс закончились , просто из-за возраста и ухода игроков на пенсии
в 91 году Томпсону и Родману было по 30, Дюмарсу 28. Если так рассуждать, может тогда у Леброна и чемпионство в пузыре не считать? Да и с Майами вопросики. Кто там в противниках был: престарелые Сперс с зеленым Каваем, Бостон и юные щеглы из Оклы. А так чтобы против команды на пике у Леброна только 1 чемпионство получается
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