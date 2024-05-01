Джей Джей Редик: «В период расцвета Майкла Джордана в НБА появились шесть клубов. Это сделало лигу слабее»

Джей Джей Редик считает, что во времена Майкла Джордана НБА была слабее нынешней.

«Мне не нравятся споры о величайшем игроке. Джордан и Леброн не играли друг против друга. Мне не хочется вести все эти разговоры, мы говорим о разных временах.

Что делает великим, так это его стабильность. Да, он не набирал 35 очков в среднем за игру, но сколько лет он набирает в среднем по 25? 20 лет! Он два десятилетия играет на высочайшем уровне.

Мы часто сравниваем эпохи. Я скажу кое-что про , но не ставлю перед собой цель вызвать споры. В период расцвета Джордана в НБА появились шесть клубов. А вместе с ними лигу пополнили 90 игроков. Означает ли это, что уровень игры стал слабее от этого разбавления? Я не говорю о плей-офф, конечно. Но разве лига не стала слабее в результате этого разбавления?» – заявил бывший игрок .