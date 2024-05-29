Кайри Ирвинг: «Поражение на мне»
Кайри Ирвинг взял на себя вину за поражение в 4-м матче с «Вулвз» (100:105, 3-1).
Ранее ответственность за неудачу взял на себя Лука Дончич.
«Лука не одинок в этом. Я ожидал, что он скажет нечто подобное, особенно с учетом того, как для него все это важно и как он хочет побеждать, как он хочет вести за собой нашу команду. Так что ничего другого я не ожидал. Но вы сейчас слышите и меня, я тоже говорю, что поражение на мне. Именно это вы и должны слышать от лидеров нашей команды», – считает защитник «Далласа».
Кайри во вторник набрал 16 очков и 4 передачи при 6 из 18 с игры.
Реальность: не поделили поражение
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Брансон всё берёт на себя и не ноет в Нью-Йорке.
Дончич всё берёт на себя и не ноет на конференциях.
Ирвинг всё берёт на себя и никому не требуется звонить в дурку.
Что-то у них там есть, безусловно.
Дэвис регулярно берет на себя ответственность, если бросает 5 из 20 например