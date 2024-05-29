Кайри Ирвинг: «Поражение на мне»

Кайри Ирвинг взял на себя вину за поражение в 4-м матче с «Вулвз» (100:105, 3-1).

Ранее ответственность за неудачу взял на себя .

«Лука не одинок в этом. Я ожидал, что он скажет нечто подобное, особенно с учетом того, как для него все это важно и как он хочет побеждать, как он хочет вести за собой нашу команду. Так что ничего другого я не ожидал. Но вы сейчас слышите и меня, я тоже говорю, что поражение на мне. Именно это вы и должны слышать от лидеров нашей команды», – считает защитник « ».

во вторник набрал 16 очков и 4 передачи при 6 из 18 с игры.