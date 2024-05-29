Кайри Ирвинг: «Поражение на мне»

Теги Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Кайри Ирвинг взял на себя вину за поражение в 4-м матче с «Вулвз» (100:105, 3-1).

Ранее ответственность за неудачу взял на себя Лука Дончич.

«Лука не одинок в этом. Я ожидал, что он скажет нечто подобное, особенно с учетом того, как для него все это важно и как он хочет побеждать, как он хочет вести за собой нашу команду. Так что ничего другого я не ожидал. Но вы сейчас слышите и меня, я тоже говорю, что поражение на мне. Именно это вы и должны слышать от лидеров нашей команды», – считает защитник «Далласа».

Кайри во вторник набрал 16 очков и 4 передачи при 6 из 18 с игры.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Кажется в Далласе собрали нормальную команду. Оба лидеры команду берут на себе вину а не говорят как лидеры Лейкерс.
+16
-5
+11
Ответ Bunyod Turgunov
Кажется в Далласе собрали нормальную команду. Оба лидеры команду берут на себе вину а не говорят как лидеры Лейкерс.
Счёт станет 3-4 или хотя бы 3-3 — тогда будет возможность сравнивать, пока рано. Пока что вся вина за поражение Далласа — на колене Таунса
+9
-2
+7
В НБА новая мода,брать ответственность за поражения на себя
+6
0
+6
Кайри, и на мне. Я тоже проспал игру, как и ты.
+7
-1
+6
Ответ Bunyod Turgunov
Кажется в Далласе собрали нормальную команду. Оба лидеры команду берут на себе вину а не говорят как лидеры Лейкерс.
Ожидание перед сезоном: не поделят мяч
Реальность: не поделили поражение
+3
0
+3
Даже с учетом не самой эффективной игры лидеров Далласа (33% с игры у обоих), за минуту до конца проигрывали 3 очка (100-97)
+1
0
+1
Тем временем, Пи Джей Вашингтон:
https://m.media-amazon.com/images/I/51dQr0bDRQL._AC_UF894,1000_QL80_.jpg
0
0
0
В Далласе, видимо, есть какие-то правильные таблетки для всех случаев жизни.

Брансон всё берёт на себя и не ноет в Нью-Йорке.
Дончич всё берёт на себя и не ноет на конференциях.
Ирвинг всё берёт на себя и никому не требуется звонить в дурку.

Что-то у них там есть, безусловно.
0
0
0
Ответ Bunyod Turgunov
Кажется в Далласе собрали нормальную команду. Оба лидеры команду берут на себе вину а не говорят как лидеры Лейкерс.
Что? Почему это Леброн должен брать ответственность за поражение Денверу? Леброн был хорош и эффективен, у него не было провальных матчей против Денвера
Дэвис регулярно берет на себя ответственность, если бросает 5 из 20 например
0
0
0
Ответ mold-cel
Кайри, и на мне. Я тоже проспал игру, как и ты.
😂
0
0
0
Ответ AntonMalyshev
Даже с учетом не самой эффективной игры лидеров Далласа (33% с игры у обоих), за минуту до конца проигрывали 3 очка (100-97)
Ролевики сыграли очень качественно, Харди просто красавчик!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий