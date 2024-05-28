Деррик Уайт: «Селтикс» уверены в себе. Чувствуем себя комфортно в любой игре»

Теги Бостон Даллас Индиана Миннесота НБА НБА плей-офф Деррик Уайт Баскетбол

Деррик Уайт назвал сильную сторону «Селтикс».

По словам защитника «Бостона», команда готова к любым соперникам и ситуациям на площадке.

«Селтикс» уверены в себе. Чувствуем себя комфортно в любой игре, знаем, что у нас есть ответы на любые вопросы. Нам остается лишь найти правильные», – сказал Уайт.

На счету Уайта было 13 очков при 1 из 8 из-за дуги, когда за 42 секунды до финальной сирены четвертого матча серии с «Индианой» (105:102, 4-0) он реализовал дальний бросок, ставший победным.

В решающей серии сезона бостонская команда сойдется с победителем пары «Миннесота» – «Даллас» (0-3).

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