Энтони Эдвардс: «Пора творить историю. Все еще не верю, что они смогут одолеть нас»
«Миннесота» уступает 0-3 в финале Западной конференции.
Защитник Энтони Эдвардс сказал разыгрывающему Майку Конли, что он не позволит неприятностям сломить его и будет вести команду за собой с позитивным настроем.
«Пора творить историю, парни! Все еще не верю, что они смогут одолеть нас. Мы не смогли собраться все одновременно. Одна игра. Одна игра.
Мы попали в эту ситуацию, что будем делать?» – спросил Эдвардс у одноклубников в раздевалке.
- а я и не сплю..