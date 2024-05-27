Энтони Эдвардс: «Пора творить историю. Все еще не верю, что они смогут одолеть нас»

Теги Даллас Миннесота НБА Майк Конли НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

«Миннесота» уступает 0-3 в финале Западной конференции.

Защитник Энтони Эдвардс сказал разыгрывающему Майку Конли, что он не позволит неприятностям сломить его и будет вести команду за собой с позитивным настроем.

«Пора творить историю, парни! Все еще не верю, что они смогут одолеть нас. Мы не смогли собраться все одновременно. Одна игра. Одна игра.

Мы попали в эту ситуацию, что будем делать?» – спросил Эдвардс у одноклубников в раздевалке.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
пора бы уже начинать верить и снасти готовить
+2
0
+2
Одна игра до рыбалки
0
0
0
Максимум 4-2. Ты не выиграешь кольцо раньше Джордана.
0
0
0
- проснись Энтони, вы проиграли серию!
- а я и не сплю..
+1
-1
0
Одну игру может быть выцепят, но на большее их вряд ли хватит.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий