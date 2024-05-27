Энтони Эдвардс: «Пора творить историю. Все еще не верю, что они смогут одолеть нас»

«Миннесота» уступает 0-3 в финале Западной конференции.

Защитник Энтони Эдвардс сказал разыгрывающему , что он не позволит неприятностям сломить его и будет вести команду за собой с позитивным настроем.

«Пора творить историю, парни! Все еще не верю, что они смогут одолеть нас. Мы не смогли собраться все одновременно. Одна игра. Одна игра.

Мы попали в эту ситуацию, что будем делать?» – спросил Эдвардс у одноклубников в раздевалке.