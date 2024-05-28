Майк Конли журналисту: «Тебе предстоит написать чертовски интересную статью. Мы войдем в историю»

Майк Конли пообещал журналисту, что «Миннесота» войдет в историю.

Журналист The Athletic Джон Кравчински рассказал, что разыгрывающий «Миннесоты» Майк Конли сказал ему после 3-го матча финала Западной конференции против « » (107:116, 0-3).

«Вчера я стоял в коридоре рядом с раздевалкой, проходил мимо, покачал головой, посмотрел на меня и сказал: «Джон, тебе предстоит написать чертовски интересную статью. Мы войдем в историю». И он произнес это не шепотом, вокруг нас была куча журналистов», – рассказал Кравчински.