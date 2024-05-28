Майк Конли журналисту: «Тебе предстоит написать чертовски интересную статью. Мы войдем в историю»

Теги Даллас Миннесота НБА Майк Конли НБА плей-офф Баскетбол

Майк Конли пообещал журналисту, что «Миннесота» войдет в историю.

Журналист The Athletic Джон Кравчински рассказал, что разыгрывающий «Миннесоты» Майк Конли сказал ему после 3-го матча финала Западной конференции против «Далласа» (107:116, 0-3).

«Вчера я стоял в коридоре рядом с раздевалкой, Майк Конли проходил мимо, покачал головой, посмотрел на меня и сказал: «Джон, тебе предстоит написать чертовски интересную статью. Мы войдем в историю». И он произнес это не шепотом, вокруг нас была куча журналистов», – рассказал Кравчински.

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4 комментария
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История свипа в финале конференции? Ну, не знаю...
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Войдут в историю как команда, выбившая на пути двух главных контендеров, но обкакавшаяся с андердогом и самой слабой командой ПО на Западе.
Это действительно история.
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Ответ Столичный Чел
Войдут в историю как команда, выбившая на пути двух главных контендеров, но обкакавшаяся с андердогом и самой слабой командой ПО на Западе. Это действительно история.
Самой слабой командой ПО Запада?чел,ты перегнул конечно
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