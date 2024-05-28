«Зачем обсуждать друг друга за спиной, давай подеремся по-мужски». Рэджон Рондо рассказал, как подрался в боксерских перчатках с Рэем Алленом

Теги Бостон Рэджон Рондо Рэй Аллен НБА Баскетбол

Рэджон Рондо рассказал, как подрался в боксерских перчатках с Рэем Алленом.

Бывший разыгрывающий «Бостона» Рэджон Рондо признался, что дрался в боксерских перчатках с партнером по команде Рэем Алленом.

«Мы всегда состязались. Однажды Тони Аллен и Глен Дэвис надели перчатки, Глен Дэвис осадил его очень быстро. Затем Патрик О’Брайант и Пи надели перчатки, и потом мы с Рэем.

Даже не знаю, кто победил. Веселое было время, мы любили состязаться, надевали перчатки и боксировали в тренажерном зале. Зачем обсуждать друг друга за спиной, давай просто подеремся по-мужски», – рассказал двукратный чемпион НБА.

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6 комментариев
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Ага, значит что Глен Дэвис навалял Тони Аллену - это он помнит, а как дело касается себя, то сразу запамятовал, кто победил)
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а кей джи решил не драться
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Кто следущий коммент напишет, го махаться
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Ответ leppyanen
Кто следущий коммент напишет, го махаться
Я уже замахнулся левой рукой. Защищайся)
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Ответ Роман Ивашин
Ага, значит что Глен Дэвис навалял Тони Аллену - это он помнит, а как дело касается себя, то сразу запамятовал, кто победил)
Может скромничает?
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