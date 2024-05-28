«Зачем обсуждать друг друга за спиной, давай подеремся по-мужски». Рэджон Рондо рассказал, как подрался в боксерских перчатках с Рэем Алленом
Рэджон Рондо рассказал, как подрался в боксерских перчатках с Рэем Алленом.
Бывший разыгрывающий «Бостона» Рэджон Рондо признался, что дрался в боксерских перчатках с партнером по команде Рэем Алленом.
«Мы всегда состязались. Однажды Тони Аллен и Глен Дэвис надели перчатки, Глен Дэвис осадил его очень быстро. Затем Патрик О’Брайант и Пи надели перчатки, и потом мы с Рэем.
Даже не знаю, кто победил. Веселое было время, мы любили состязаться, надевали перчатки и боксировали в тренажерном зале. Зачем обсуждать друг друга за спиной, давай просто подеремся по-мужски», – рассказал двукратный чемпион НБА.