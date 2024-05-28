Рэджон Рондо: «Мне сказали: «Рик больше не хочет тебя тренировать, поэтому мы скажем, что у тебя болит спина и ты больше не будешь играть»

Рэджон Рондо рассказал подробности своего ухода из «Далласа» в 2015 году.

«Мы играли против «Хьюстона». По-моему, я не успел ввести мяч в игру и нарушил правило 5 секунд. Тогда стали говорить, что я кинул команду. Я никогда не кидаю команду, это не в моем характере. Я всегда борюсь до конца и играю на победу.

Я никогда не рассказывал, что на самом деле произошло в « » в том сезоне. У меня состоялся телефонный разговор с Донни Нельсоном, и Биллом Даффи. Они сказали: «Рик больше не хочет тебя тренировать, поэтому мы скажем, что у тебя болит спина и ты больше не будешь играть».

Вот почему, когда я возвращаюсь в Даллас, каждый раз меня освистывают, будто я кинул этот клуб. Я никогда в жизни никого не кидал. Но мне пришлось мириться с этим всю оставшуюся карьеру», – рассказал 2-кратный чемпион .