Рэджон Рондо: «Мне сказали: «Рик больше не хочет тебя тренировать, поэтому мы скажем, что у тебя болит спина и ты больше не будешь играть»

Теги Рэджон Рондо Даллас Рик Карлайл НБА Баскетбол

Рэджон Рондо рассказал подробности своего ухода из «Далласа» в 2015 году.

«Мы играли против «Хьюстона». По-моему, я не успел ввести мяч в игру и нарушил правило 5 секунд. Тогда стали говорить, что я кинул команду. Я никогда не кидаю команду, это не в моем характере. Я всегда борюсь до конца и играю на победу.

Я никогда не рассказывал, что на самом деле произошло в «Далласе» в том сезоне. У меня состоялся телефонный разговор с Донни Нельсоном, Риком Карлайлом и Биллом Даффи. Они сказали: «Рик больше не хочет тебя тренировать, поэтому мы скажем, что у тебя болит спина и ты больше не будешь играть».

Вот почему, когда я возвращаюсь в Даллас, каждый раз меня освистывают, будто я кинул этот клуб. Я никогда в жизни никого не кидал. Но мне пришлось мириться с этим всю оставшуюся карьеру», – рассказал 2-кратный чемпион НБА.

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4 комментария
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А что если у Халибертона тоже нет проблем с бедром, а Рик больше не хочет его тренировать после той потери с Бостоном?
+18
-1
+17
Ответ Лиллард унижатель!
А что если у Халибертона тоже нет проблем с бедром, а Рик больше не хочет его тренировать после той потери с Бостоном?
Неплохо)
+2
0
+2
ну рондо ты наш ...у даллас был командный баскет а ты пришел стучать мячиком переходя пешком ...но тут даллас накасячил с трейдом чё уж
+2
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+1
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/artem_panchenko/770296.html
+1
0
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