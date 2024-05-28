Болельщики «Селтикс» скандировали «К черту Кайри» после выхода в финал НБА

Болельщики «Селтикс» готовятся к главной серии года.

«Бостон» в понедельник оформил выход в финал , победив в выездном четвертом матче «Индиану» – 105:102, 4-0.

е поклонники баскетбола вышли на улицы, чтобы отпраздновать успех. Они скандировали «К черту Кайри» с отсылкой к бывшему игроку команды .

Ирвинг ранее не захотел оставаться в «Селтикс» и покинул команду в 2019 году. С высокой вероятностью соперником «кельтов» в финале станет « », за который выступает звездный защитник.

«Мэверикс» ведут 3-0 в финале Западной конференции против «Вулвз».