Джейсон Тейтум стал 5-м игроком в истории, кто добрался до финала, лидируя в команде по очкам, подборам и передачам
Джейсон Тейтум повторил уникальное достижение плей-офф НБА.
Форвард «Селтикс» стал 5-м игроком в истории лиги, кто добрался до финальной серии, лидируя в команде по очкам, подборам и передачам.
Средние показатели Тейтума в плей-офф-2024: 26,0 очка, 10,4 подбора и 5,9 передачи за игру.
Ранее подобное удавалось Джейсону Кидду (2002), Тиму Данкану (2003), Леброну Джеймсу (2012-2015) и Николе Йокичу (2023).