Джейсон Тейтум стал 5-м игроком в истории, кто добрался до финала, лидируя в команде по очкам, подборам и передачам

Джейсон Тейтум повторил уникальное достижение плей-офф НБА.

Форвард «Селтикс» стал 5-м игроком в истории лиги, кто добрался до финальной серии, лидируя в команде по очкам, подборам и передачам.

Средние показатели в плей-офф-2024: 26,0 очка, 10,4 подбора и 5,9 передачи за игру.

Ранее подобное удавалось (2002), (2003), (2012-2015) и (2023).