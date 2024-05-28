Джейсон Тейтум стал 5-м игроком в истории, кто добрался до финала, лидируя в команде по очкам, подборам и передачам

Теги Бостон Леброн Джеймс Джейсон Кидд Тим Данкан НБА НБА плей-офф Никола Йокич Джейсон Тейтум Баскетбол

Джейсон Тейтум повторил уникальное достижение плей-офф НБА.

Форвард «Селтикс» стал 5-м игроком в истории лиги, кто добрался до финальной серии, лидируя в команде по очкам, подборам и передачам.

Средние показатели Тейтума в плей-офф-2024: 26,0 очка, 10,4 подбора и 5,9 передачи за игру.

Ранее подобное удавалось Джейсону Кидду (2002), Тиму Данкану (2003), Леброну Джеймсу (2012-2015) и Николе Йокичу (2023).

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5 комментариев
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Леброн 93 года разрывал плей-офф НБА!!! GOAT
+14
-1
+13
ЛеБрон Бессмертный! 👍👍👍
+1
-1
0
«Чокер и руина» 😂
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Ответ 6LACK
Леброн 93 года разрывал плей-офф НБА!!! GOAT
Число 93 магическим образом преследует все опечатки в НБА
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