Кайри Ирвинг о своем дуэте с Дончичем: «Сперва надо выиграть титул, после этого можно о чем-то говорить»

Теги Даллас НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Кайри Ирвинг пока не готов оценивать степень величия дуэта с Лукой Дончичем.

Журналист: Люди говорят, что ваш дуэт с Дончичем, возможно, является величайшим в задней линии за всю историю.

Ирвинг: Кто это сказал? Сперва надо выиграть титул, после этого можно о чем-то говорить. В противном случае это не будет иметь никакого смысла. Не говорю, что наш дуэт ничего из себя не представляет, но на данный момент есть другие дуэты, которые больше заслуживают подобного признания. Если нам удастся совершить мощный подход вместе, тогда придет наше время. Ну а пока хотелось бы отдать должное парням, которые делали это до нас. Наше время придет.

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2 комментария
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Даллас, что ты сделал с эти человеком? Продолжай..!!
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