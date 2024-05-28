Кайри Ирвинг о своем дуэте с Дончичем: «Сперва надо выиграть титул, после этого можно о чем-то говорить»

Кайри Ирвинг пока не готов оценивать степень величия дуэта с Лукой Дончичем.

Журналист: Люди говорят, что ваш дуэт с , возможно, является величайшим в задней линии за всю историю.

: Кто это сказал? Сперва надо выиграть титул, после этого можно о чем-то говорить. В противном случае это не будет иметь никакого смысла. Не говорю, что наш дуэт ничего из себя не представляет, но на данный момент есть другие дуэты, которые больше заслуживают подобного признания. Если нам удастся совершить мощный подход вместе, тогда придет наше время. Ну а пока хотелось бы отдать должное парням, которые делали это до нас. Наше время придет.