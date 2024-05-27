Лу Уильямс предпочитает Джейсона Тейтума Луке Дончичу

Лу Уильямс выбрал бы Джейсона Тейтума в качестве основного игрока команды.

Бывший игрок предпочел форварда « » разыгрывающему « » в эфире подкаста Run It Back.

«Ты просто упрямишься», – не принял его позицию .

«Я упрямо выбираю того, кто был в финале конференции пять раз. Он проверенный победитель. Он выходил в финал конференции пять раз за короткую карьеру в 7 сезонов.

Но если Лука победит в финале, возможно, придется сменить пластинку», – посмеялся .