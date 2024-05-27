Лу Уильямс предпочитает Джейсона Тейтума Луке Дончичу

Теги Бостон Даллас Лу Уильямс НБА НБА плей-офф Чендлер Парсонс Лука Дончич Джейсон Тейтум Баскетбол

Лу Уильямс выбрал бы Джейсона Тейтума в качестве основного игрока команды.

Бывший игрок предпочел форварда «Бостона» разыгрывающему «Далласа» Луке Дончичу в эфире подкаста Run It Back.

«Ты просто упрямишься», – не принял его позицию Чендлер Парсонс.

«Я упрямо выбираю того, кто был в финале конференции пять раз. Он проверенный победитель. Он выходил в финал конференции пять раз за короткую карьеру в 7 сезонов.

Но если Лука победит в финале, возможно, придется сменить пластинку», – посмеялся Уильямс.

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6 комментариев
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Ответ Артур Артур
Ну не могут они признать,что белые тоже умеют прыгать
Конкретно Дончич не очень-то и умеет)
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Найс логика))
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Парсонс за белого, а Уильямс за афроамериканца.
Совпадение? Да, совпадение.
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Ответ morozovvasya
Найс логика))
Ну не могут они признать,что белые тоже умеют прыгать
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Ответ Сергей Орлов
Конкретно Дончич не очень-то и умеет)
Однако это не мешает ему быть одним из лучших в лиге.
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Ответ corazon blanco
Однако это не мешает ему быть одним из лучших в лиге.
Вне всяких сомнений. Я его большой поклонник.
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