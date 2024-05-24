Кендрик Перкинс: «Джейлен Браун – лучший игрок в «Селтикс»

Теги Бостон Кендрик Перкинс Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Лука Дончич Джейлен Браун Джейсон Тейтум Энтони Эдвардс Баскетбол

Кендрик Перкинс высоко оценивает игру Джейлена Брауна в плей-офф.

«Джейлен Браун – лучший игрок в «Селтикс». В последнем матче был отличный пример, как баскетболист принимает что-то близко к сердцу и отвечает нужным образом. Он, конечно, отмахнулся, но мы видели, что он был взбешен непопаданием в сборные сезона.

Он был надежен в этом розыгрыше плей-офф. Набирает около 25 очков за игру и попадает 55% бросков с игры. Иногда мы хотим понять, когда Джейсон Тейтум покажет себя, когда мы сможем сравнить его с Лукой Дончичем и Энтони Эдвардсом. Но все это время Джейлен Браун сидел и ждал внимания. Мы здесь, дружище», – заключил эксперт ESPN.

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