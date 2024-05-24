Кендрик Перкинс: «Джейлен Браун – лучший игрок в «Селтикс»

Кендрик Перкинс высоко оценивает игру Джейлена Брауна в плей-офф.

« – лучший игрок в «Селтикс». В последнем матче был отличный пример, как баскетболист принимает что-то близко к сердцу и отвечает нужным образом. Он, конечно, отмахнулся, но мы видели, что он был взбешен непопаданием в сборные сезона.

Он был надежен в этом розыгрыше плей-офф. Набирает около 25 очков за игру и попадает 55% бросков с игры. Иногда мы хотим понять, когда покажет себя, когда мы сможем сравнить его с и . Но все это время Джейлен Браун сидел и ждал внимания. Мы здесь, дружище», – заключил эксперт ESPN.