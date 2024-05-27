Пол Пирс: «Если Лука Дончич возьмет перстень и MVP финала, он станет лучшим игроком и лицом лиги. Джейсон Тейтум тоже»
Пол Пирс рассказал о ставках в финале плей-офф.
«Несколько парней заявили о себе в плей-офф. Джейсон Тейтум в их числе.
Если Лука Дончич возьмет перстень и станет MVP финала, он станет лучшим игроком лиги. Но не только получит корону лучшего игрока, я назову его лицом лиги. Вот, что может произойти в этом сезоне.
Эта же возможность есть и у Джейсона Тейтума. Если он победит, возьмет награду MVP, то станет лучшим игроком и лицом лиги», – заявил Пол Пирс в эфире Undisputed.