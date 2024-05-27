Макси Клебер вышел на тренировку с остальными игроками передней линии «Далласа»

Теги травмы Даллас Миннесота Джейсон Кидд НБА НБА плей-офф Макси Клебер Дерек Лайвли Баскетбол

Макси Клебер восстанавливается после травмы плеча.

Форвард «Мэверикс» вышел на тренировку с остальными игроками передней линии. Джейсон Кидд не исключал появления Клебера на площадке в серии с «Тимбервулвз» перед началом финала Западной конференции.

Клебер набирал 5,7 очка, 2,7 подбора и 1,5 передачи за 19,4 минуты в среднем в серии первого раунда плей-офф.

Центровой Дерек Лайвли получил травму шеи, отсутствовал на тренировке и может не принять участия в 4-м матче серии.

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2 комментария
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Хорошая новость. Макси растягивающий большой и может дать спейсинг Луке и Кайри. . Эдакий Наз Рид на минималке
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Здоровья, в финале пригодится
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