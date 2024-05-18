Джейсон Кидд: «Есть вероятность, что Макси Клебер вернется в этом розыгрыше плей-офф»

Теги травмы Даллас Клипперс Джейсон Кидд НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Макси Клебер Баскетбол

Джейсон Кидд не исключил возможности восстановления Макси Клебера.

Форвард «Далласа» пропускает игры плей-офф с 3 мая после вывиха правого плеча в матче с «Клипперс». Клебер обошелся без операции и должен был пройти обследование через 3 недели. Финал Западной конференции начнется в среду 22 мая через 17 дней после первого осмотра. «Даллас» ведет в серии с «Оклахомой» (3-2).

Клебер присоединился к разминке «Мэверикс» и провел легкую бросковую тренировку.

«Думаю, что есть шанс на его возвращение. Здорово видеть, что он начал делать кардио. Есть прогресс. Все движется в нужном направлении.

Это полезно и для него и для одноклубников, которые его видят. Посмотрим, как пойдет дальше», – заявил главный тренер «Далласа».

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Было бы классно, может усилить
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий