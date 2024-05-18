Джейсон Кидд: «Есть вероятность, что Макси Клебер вернется в этом розыгрыше плей-офф»

Джейсон Кидд не исключил возможности восстановления Макси Клебера.

Форвард « » пропускает игры плей-офф с 3 мая после вывиха правого плеча в матче с « ». обошелся без операции и должен был пройти обследование через 3 недели. Финал Западной конференции начнется в среду 22 мая через 17 дней после первого осмотра. « » ведет в серии с «Оклахомой» (3-2).

Клебер присоединился к разминке «Мэверикс» и провел легкую бросковую тренировку.

«Думаю, что есть шанс на его возвращение. Здорово видеть, что он начал делать кардио. Есть прогресс. Все движется в нужном направлении.

Это полезно и для него и для одноклубников, которые его видят. Посмотрим, как пойдет дальше», – заявил главный тренер «Далласа».