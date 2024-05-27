Руди Гобер: «Энтони Эдвардсу 22 года, Дуэйн Уэйд взял титул в таком возрасте»
Руди Гобер сравнил Энтони Эдвардса с Дуэйном Уэйдом.
Уэйд завоевал свой первый титул с «Майами» в сезоне-2005/06 в 24 года.
«У нас есть Энтони Эдвардс, которому 22 года, Дуэйн Уэйд взял титул чемпиона в таком возрасте. Уэйд был лидером команды, но его окружали ветераны, которые помогли ему расти. Я вижу в нас нечто подобное.
Эдвардс еще не вышел на пик, но уже способен вести за собой чемпионскую команду. Он учится каждый день. Иногда боль поражения дает лучшие уроки, но я думаю, что нам уже достаточно. Теперь дело за победами», – заключил центровой «Миннесоты».
Где-то читал, что батю часто сравнивали с новым Джорданом