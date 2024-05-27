Руди Гобер: «Энтони Эдвардсу 22 года, Дуэйн Уэйд взял титул в таком возрасте»

Теги Майами Дуэйн Уэйд Миннесота НБА НБА плей-офф Руди Гобер Энтони Эдвардс Баскетбол

Руди Гобер сравнил Энтони Эдвардса с Дуэйном Уэйдом.

Уэйд завоевал свой первый титул с «Майами» в сезоне-2005/06 в 24 года.

«У нас есть Энтони Эдвардс, которому 22 года, Дуэйн Уэйд взял титул чемпиона в таком возрасте. Уэйд был лидером команды, но его окружали ветераны, которые помогли ему расти. Я вижу в нас нечто подобное.

Эдвардс еще не вышел на пик, но уже способен вести за собой чемпионскую команду. Он учится каждый день. Иногда боль поражения дает лучшие уроки, но я думаю, что нам уже достаточно. Теперь дело за победами», – заключил центровой «Миннесоты».

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13 комментариев
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если прочитать только заголовок, может показаться, что Гобер предъявляет Энту, что Уэйд в его возрасте уже брал титул)
+19
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+19
Ответ pele_kan
если прочитать только заголовок, может показаться, что Гобер предъявляет Энту, что Уэйд в его возрасте уже брал титул)
У Уэйда был Шак, а у Эдвардса увы только Гобер.
+9
-1
+8
Ответ ПП ПП
У Уэйда был Шак, а у Эдвардса увы только Гобер.
ну не только, ладно уж. КАТ, Конли, лучший шестой Рид, крутые ролевики Макдэниэлс и Никил, Андерсон опять же. Состав очень хороший у Миньки.
+5
0
+5
Ответ pele_kan
ну не только, ладно уж. КАТ, Конли, лучший шестой Рид, крутые ролевики Макдэниэлс и Никил, Андерсон опять же. Состав очень хороший у Миньки.
Так я и не спорю. Классный состав. Но после Денвера, они как то потерялись все. Типа - все цель достигнута, чемпионов победили.
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Как по мне, Эдвардса не то что с Джорданом, даже с Уэйдом очень рано сравнивать...
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При 0-3 не особо уместная речь
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Да, Руди. Проблема в том, что у Уэйда был Шак, а у Эдвардса ты.
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Что он несет? 22 и 24 года все таки разные вещи.
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Всё очевиднее , волкам просто не хватает опыта!!!
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взял тутул благодаря судьям а так Даллас должны были выиграть первый 2006
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Ответ morozovvasya
Как по мне, Эдвардса не то что с Джорданом, даже с Уэйдом очень рано сравнивать...
Интересно, был ли кто-то за последнюю двадцатилетку, кого, по навыку чистого слешерства, можно было бы сравнить с Вейдом?
Где-то читал, что батю часто сравнивали с новым Джорданом
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Ответ morozovvasya
Как по мне, Эдвардса не то что с Джорданом, даже с Уэйдом очень рано сравнивать...
с 22-х летним Уэйдом вполне даже можно
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Ответ zastup
взял тутул благодаря судьям а так Даллас должны были выиграть первый 2006
Расшифруй =)
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