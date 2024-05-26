Джамал Кроуфорд идеально спрогнозировал победный бросок Луки Дончича во второй игре с «Миннесотой»

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Джамал Кроуфорд комментировал третий матч «Далласа» и «Миннесоты» на NBA X Live.

Во время тайм-аута бывший игрок спрогнозировал финальное владение «Мэверикс» при счете 106:108 в пользу «Тимбервулвз».

«Мяч будет в руках у Луки Дончича. Он бросит трехочковый с отшагиванием. Он попадет в корзину и попрыгает на одной ноге.

Руди (Гобер) еще на паркете? Он будет задействован в этом розыгрыше», – заявил Кроуфорд.

Трехкратный обладатель награды «лучшему шестому» игроку в точности описал победную атаку «Далласа».

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