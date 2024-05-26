«Я просто хотел защищаться против него». Джейден Макдэниэлс объяснил свое выражение лица перед победным броском Луки Дончича

Теги Даллас Миннесота НБА Баскетбол - фото НБА плей-офф Лука Дончич Джейден Макдэниэлс Баскетбол

Джейден Макдэниэлс объяснил свое выражение лица перед победным броском Дончича.

«Я просто хотел защищаться против него, потому что в прошлом матче он забросил через меня.

Поэтому я просто хотел снова получить шанс отзащищаться против него на той же точке. Но я знал, что не могу этого сделать, потому что мы разменялись и так попросил тренер.

Так что, надеюсь, что мы больше не окажемся в этой ситуации, но если окажемся, я позабочусь о том, чтобы не переключиться», – сказал форвард «Миннесоты».

Лидер «Далласа» Лука Дончич забросил победный мяч во 2-м матче финала Западной конференции против «Миннесоты» (109:108, 2-0).

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3 комментария
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Лука бы и через Джейдена забросил, просто выглядело бы не так унизительно
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просто надо было фолить на Лайвли и с такой мордой смотреть, сможет ли он овертайм принести или спокойно поедут все в Даллас при 1-1)
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Ответ Tim Timson
просто надо было фолить на Лайвли и с такой мордой смотреть, сможет ли он овертайм принести или спокойно поедут все в Даллас при 1-1)
На что бы они смотрели? В таком случае Лайвли кидал бы штрафные и владение оставалось у Мавс
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