«Я просто хотел защищаться против него». Джейден Макдэниэлс объяснил свое выражение лица перед победным броском Луки Дончича
Джейден Макдэниэлс объяснил свое выражение лица перед победным броском Дончича.
«Я просто хотел защищаться против него, потому что в прошлом матче он забросил через меня.
Поэтому я просто хотел снова получить шанс отзащищаться против него на той же точке. Но я знал, что не могу этого сделать, потому что мы разменялись и так попросил тренер.
Так что, надеюсь, что мы больше не окажемся в этой ситуации, но если окажемся, я позабочусь о том, чтобы не переключиться», – сказал форвард «Миннесоты».
Лидер «Далласа» Лука Дончич забросил победный мяч во 2-м матче финала Западной конференции против «Миннесоты» (109:108, 2-0).