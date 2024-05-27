Лука Дончич: «Кайри Ирвинга не просто так называют Мистер четвертая четверть»
Лука Дончич похвалил Кайри Ирвинга после третьего матча серии с «Миннесотой».
Ирвинг набрал 33 очка, 14 из них пришлись на заключительную 12-минутку. «Даллас» победил «Миннесоту» (116:107, 3-0) и находится в шаге от финала НБА.
«Невероятно. Кайри Ирвинга не просто так называют Мистер четвертая четверть. Просто потрясающе. Он набрал 33 очка... сколько там было в четвертой? 14? По ощущениям все 20.
Невероятно. Он рожден для таких моментов. Рожден для клатча. Мы просто передаем ему мяч», – сказал Дончич.