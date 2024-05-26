Генеральный менеджер НБА: «Если «Лейкерс» хотят стать лучше, Майкл Портер – это тот, кого им нужен»

Теги Денвер Лейкерс НБА Майкл Портер Баскетбол

Функционер НБА предложил «Лейкерс» выменять Майкла Портера.

Генеральный менеджер одного из клубов Восточной конференции предложил Майкла Портера в качестве возможного решения для «Лейкерс», отметив, что форвард «Денвера» хорошо подходит лос-анджелесской команде.

«Если «Лейкерс» хотят стать лучше, Майкл Портер – это именно тот, кого им нужно попытаться заполучить.

Им нужен стрелок, который не боится бросать, и для них было бы намного лучше, если бы он был 3-м или 4-м номером, как Леброн Джеймс. Шутер, который умеет создать пространство — это первый шаг к тому, чтобы вернуть статус претендента на чемпионство», – передает слова функционера Heavy Sports.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Проще уж Кузьму вернуть, Портер же без Николы с большей вероятностью может превратиться в тыкву в другой команде
+3
0
+3
А генменеджер Денвера хитёр
+3
0
+3
Если бы играл за копейки, как тот же Джонс Дж., то да, а так даром не нужен с такой зп
+2
0
+2
На Дэвиса можно и поменять, что уж
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий