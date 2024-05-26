Генеральный менеджер НБА: «Если «Лейкерс» хотят стать лучше, Майкл Портер – это тот, кого им нужен»
Функционер НБА предложил «Лейкерс» выменять Майкла Портера.
Генеральный менеджер одного из клубов Восточной конференции предложил Майкла Портера в качестве возможного решения для «Лейкерс», отметив, что форвард «Денвера» хорошо подходит лос-анджелесской команде.
«Если «Лейкерс» хотят стать лучше, Майкл Портер – это именно тот, кого им нужно попытаться заполучить.
Им нужен стрелок, который не боится бросать, и для них было бы намного лучше, если бы он был 3-м или 4-м номером, как Леброн Джеймс. Шутер, который умеет создать пространство — это первый шаг к тому, чтобы вернуть статус претендента на чемпионство», – передает слова функционера Heavy Sports.