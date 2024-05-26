Энджел Риз: «У меня нет обиды на Алиссу Томас»

Энджел Риз прокомментировала грубый фол и удаление Алиссы Томас.

«У меня нет обиды на Алиссу Томас. Я знаю, что она наверняка сделала это ненамеренно. Я знала, что будет тяжелая игра, и я создана для этого. Мои партнеры по команде прикрывали меня на протяжении всего матча. Я была готова к этому», – сказала новичок « ».

В третьей четверти матча женской НБА «Чикаго» – «Коннектикуту» (82:86) Томас схватила Риз за шею во время прыжка под кольцом и повалила на паркет. Баскетболистка «Коннектикута» получила неспортивный фол 2-й степени и была удалена с площадки.