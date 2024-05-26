Алисса Томас была удалена в матче против «Чикаго» за неспортивный фол 2-й степени

Теги женская НБА Чикаго жен Коннектикут жен Баскетбол

«Чикаго» проиграл «Коннектикуту» со счетом 82:86.

Новичок «Чикаго», седьмой номер драфта-2024, форвард Энджел Риз набрала 13 очков и 5 подборов. В третьей четверти форвард «Коннектикута» Алисса Томас схватила ее за шею во время прыжка под кольцом и повалила на паркет.

Томас получила неспортивный фол 2-й степени и была удалена с площадки.

«Это не потому что я новичок. Я игрок. Им плевать на то, что я новичок. Я хочу подобного противостояния. Им не нужно быть со мной осторожными», – заявила Риз по поводу инцидента.

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