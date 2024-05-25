Тайриз Халибертон пропустит 3-й матч против «Бостона» из-за травмы
Тайриз Халибертон не сыграет в 3-м матче серии против «Бостона».
Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон не сыграет в сегодняшнем домашнем матче финальной серии Восточной конференции против «Бостона» (0-2).
Лидер «Индианы» вынужден был покинуть площадку по ходу третьей четверти второй встречи из-за проблем с мышцей задней поверхности левого бедра. Халибертона также беспокоит шея, которую он повредил в результате столкновения с Джейленом Брауном.
Халибертон чувствует себя лучше и надеялся сыграть в третьем матче, но врачи команды приняли другое решение. Ожидается, что игрок вернется в строй в следующем матче.
Что сказать, конкурентные конференции, очень.