Тайриз Халибертон пропустит 3-й матч против «Бостона» из-за травмы

Теги травмы Бостон Индиана НБА НБА плей-офф Тайриз Халибертон Баскетбол

Тайриз Халибертон не сыграет в 3-м матче серии против «Бостона».

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон не сыграет в сегодняшнем домашнем матче финальной серии Восточной конференции против «Бостона» (0-2).

Лидер «Индианы» вынужден был покинуть площадку по ходу третьей четверти второй встречи из-за проблем с мышцей задней поверхности левого бедра. Халибертона также беспокоит шея, которую он повредил в результате столкновения с Джейленом Брауном.

Халибертон чувствует себя лучше и надеялся сыграть в третьем матче, но врачи команды приняли другое решение. Ожидается, что игрок вернется в строй в следующем матче.

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6 комментариев
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Ждём квадрупл ТиДжея
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Ничего не имею против Бостона, но Восток в этом сезоне вызывает уныние и своего рода тильт. Понимаю, что не их вина в том, что сломались Батлер, Митчелл и Халибертон. Добавим сюда переломанных Никс и вот Кельты проходят в Финал без особых проблем под девизом «Выжившие». Не спорю, однозначно лучшая команда регулярки с мощным составом. Проходятся по всем парадом (за исключением некоторых матчей). Очень хочется конкурентный финал с 6-7 матчами. Кстати, в начале комментария я соврал. Болею за ЛАЛ с детства, поэтому Бостон тотально недолюбливаю🫠
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Зелёная дорога для зелёной команды ☘️ главное не свернуть куда не надо
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Восток и Запад. Запад и Восток.

Что сказать, конкурентные конференции, очень.
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