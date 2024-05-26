Эдриан Воджнаровски: «Сомнительно, что Тайриз Халибертон вернется в состав к понедельнику и в целом в этой серии»
Тайриз Халибертон пропустил матч из-за травмы задней поверхности бедра.
«Пэйсерс» собираются быть максимально осторожными. Так что мы, возможно, в последний раз увидели Халибертона на площадке в серии во втором матче. Они не собираются повторять ситуации с О Джи Ануноби, который выглядел совершенно неготовым к игре.
Халибертон является членом сборной США на олимпийском турнире.
«Индиана» обследует Халибертона в понедельник, но сомнительно, что он вернется в состав в четвертом матче и в целом в этой серии», – заявил Воджнаровски.
«Пэйсерс» уступают «Селтикс» 0-3 перед вторым домашним матчем.