Эдриан Воджнаровски: «Сомнительно, что Тайриз Халибертон вернется в состав к понедельнику и в целом в этой серии»

Теги травмы Бостон Индиана Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Эдриан Воджнаровски О Джи Ануноби Тайриз Халибертон Баскетбол

Тайриз Халибертон пропустил матч из-за травмы задней поверхности бедра.

«Пэйсерс» собираются быть максимально осторожными. Так что мы, возможно, в последний раз увидели Халибертона на площадке в серии во втором матче. Они не собираются повторять ситуации с О Джи Ануноби, который выглядел совершенно неготовым к игре.

Халибертон является членом сборной США на олимпийском турнире.

«Индиана» обследует Халибертона в понедельник, но сомнительно, что он вернется в состав в четвертом матче и в целом в этой серии», – заявил Воджнаровски.

«Пэйсерс» уступают «Селтикс» 0-3 перед вторым домашним матчем.

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3 комментария
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К финалу должен восстановиться, против Миннесоты он очень пригодится.
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То же самое Водж говорил про Ануноби перед 7 игрой, в результате ОуДжи сыграл, но недолго, так что хз
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Ржали над травмами Никс, а вот и карма
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