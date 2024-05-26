Кендрик Перкинс: «Рик Карлайл продул 2 игры в этой серии»

Рик Карлайл не стал брать тайм-аут перед решающей атакой при счете 111:112.

«Просто потрясен тем, что Рик Карлайл не взял тайм-аут. «Селтикс» вернулись в защиту. Нембард атакует 1 против 4, в опеке. Почему не тайм-аут? Карлайл ошибается в эти важные моменты», – написал журналист The Ringer Кевин О’Коннор.

«Рик Карлайл продул 2 игры в этой серии», – заметил .

«Отказ Рика Карлайла брать тайм-аут после промаха « » – это невообразимый просчет. Паскаль Сиакам не получал мяч в последних двух владениях «Пэйсерс». Провальная концовка для «Индианы», – рассудил репортер Эван Сайдери.

Главный тренер «Индианы» прокомментировал решение после матча.

«За 8 или 9 секунд до конца в быстрой атаке после промаха я верю в способность наших игроков организовать лучший бросок, чем после тайм-аута, когда противник расставит свою защиту», – заявил Карлайл.

«Пэйсерс» уступили «Селтикс» 111:114 и оказались на пороге вылета из плей-офф (0-3).