Джейсон Тейтум: «В НБА больше нет безопасного преимущества»

Теги Бостон Индиана НБА Эл Хорфорд Дрю Холидэй НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Джейсон Тейтум прокомментировал победу над «Индианой» (114:111, 3-0).

«Пэйсерс» опережали соперника на 18 очков в третьей четверти матча на домашней арене.

«В НБА больше нет безопасного преимущества. У нас было еще много времени до конца встречи. Нужно верить в себя. Мы всегда верим, что можем победить.

Очень рад, что у нас есть Дрю Холидэй. Он невероятный спортсмен, чемпион. Он болел с утра. Не смог выйти на разминку. Так что принять участие в матче и так повлиять на результат – у нас чертовски впечатляющая команда.

Эл Хорфорд был очень важен для нас. Все, что он делает: его лидерство, точные броски, защита кольца – объединяет нашу команду.

Заключительные игры всегда самые сложные. В прошлом году мы проигрывали 0-3 и дошли до 7-го матча. Так что нельзя расслабляться. Все не закончено», – заключил форвард «Бостона».

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Эволюция 3х очковых
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий