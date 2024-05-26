Джейсон Тейтум: «В НБА больше нет безопасного преимущества»

Джейсон Тейтум прокомментировал победу над «Индианой» (114:111, 3-0).

«Пэйсерс» опережали соперника на 18 очков в третьей четверти матча на домашней арене.

«В больше нет безопасного преимущества. У нас было еще много времени до конца встречи. Нужно верить в себя. Мы всегда верим, что можем победить.

Очень рад, что у нас есть . Он невероятный спортсмен, чемпион. Он болел с утра. Не смог выйти на разминку. Так что принять участие в матче и так повлиять на результат – у нас чертовски впечатляющая команда.

был очень важен для нас. Все, что он делает: его лидерство, точные броски, защита кольца – объединяет нашу команду.

Заключительные игры всегда самые сложные. В прошлом году мы проигрывали 0-3 и дошли до 7-го матча. Так что нельзя расслабляться. Все не закончено», – заключил форвард « ».