Рик Карлайл на вопрос о концовке матча с «Селтикс»: «Не нужно мне напоминать, я видел все, что произошло»

Рик Карлайл был раздражен вопросом о концовке третьей игры с «Бостоном».

Журналист напомнил главному тренеру «Пэйсерс» о том, что они были впереди на 8 очков за 2,5 минуты до конца матча.

«Я только что пересмотрел концовку, так что не нужно мне напоминать. Я видел все, что произошло. Все», – заявил Карлайл.

Главный тренер прокомментировал исход матча и похвалил своих игроков.

«Так горжусь нашими парнями, тем, как они сражались. Мы соревновались и выкладывались на площадке весь год. Было много всего, с чем я не согласен. Думаю, каждый фанат «Индианы» со мной солидарен. Но мы не сдаемся, мы вернемся в понедельник и постараемся продлить серию. Будем играть с еще большей самоотдачей. У нас нет другого выхода», – заключил .