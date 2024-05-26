Дрю Холидэй о недомогании перед игрой: «Работа есть работа. Третий матч финала конференции. Не собирался пропускать встречу»

Перехват Дрю Холидэя на последних секундах обеспечил победу «Бостона» (114:111).

«Было здорово. У них сумасшедшие болельщики. «Пэйсерс» еще не проигрывали дома. Мы знали, что они будут сражаться изо всех сил. Но мы играли на победу.

Я немного приболел, но работа есть работа. Это третья игра финала конференции. Я счастлив быть здесь. Так что не собирался пропускать эту встречу.

провел великолепную игру, был агрессивным, отлично бросал. Мой перехват был просто рабочим эпизодом. Я знал, что он обычно идет в проход с ведением правой рукой, так что занял позицию сбоку и совершил перехват.

Мы получили хороший опыт, проигрывая на 18 очков во враждебной обстановке. Но мы напряглись и победили всей командой.

великолепен. Он не получает достаточно внимания. Столько всего делает для нас, мы так много от него требуем, и он постоянно превосходит ожидания. Великолепный партнер», – прокомментировал победу защитник « » в послематчевом интервью.