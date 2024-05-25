Лука Дончич о последнем броске Наза Рида: «Я чуть не потерял сознание»
Лука Дончич рассказал, о чем подумал, когда Наз Рид совершил последний бросок.
Репортер спросил Луку Дончича («Даллас»), о чем он подумал, когда Наз Рид («Миннесота») совершил решающий бросок на последней секунде 2-го матча серии.
«Я ни о чем не думал, я чуть не потерял сознание. Бросок был очень хорошим, слишком хорошим. Он не промахивался сегодня», – ответил Дончич.
Во 2-м матче финала Западной конференции «Миннесота» – «Даллас» (108:109, 0-2) Рид реализовал 7 из 9 из-за дуги, но смазал бросок на победу на последней секунде.