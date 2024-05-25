Лука Дончич о последнем броске Наза Рида: «Я чуть не потерял сознание»

Теги Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Лука Дончич Наз Рид Баскетбол

Лука Дончич рассказал, о чем подумал, когда Наз Рид совершил последний бросок.

Репортер спросил Луку ДончичаДаллас»), о чем он подумал, когда Наз Рид («Миннесота») совершил решающий бросок на последней секунде 2-го матча серии.

«Я ни о чем не думал, я чуть не потерял сознание. Бросок был очень хорошим, слишком хорошим. Он не промахивался сегодня», – ответил Дончич.

Во 2-м матче финала Западной конференции «Миннесота» – «Даллас» (108:109, 0-2) Рид реализовал 7 из 9 из-за дуги, но смазал бросок на победу на последней секунде.

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5 комментариев
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Ну я бы не сказал что бросок был хороший. Рид выпускал мяч быстрее чем обычно, по крайней мере так показалось в динамике
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Ответ xQcoW
У Рида все залетало. Но могли нормально закончить игру, если бы Эдвардс не затупил с пассом
Как будто у Эдвардса первый раз такое
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Ответ Birdman NBA
Ну я бы не сказал что бросок был хороший. Рид выпускал мяч быстрее чем обычно, по крайней мере так показалось в динамике
По-моему он всегда его так быстро выпускает. Один из самых быстрых релизов в НБА
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Ответ celtics7
По-моему он всегда его так быстро выпускает. Один из самых быстрых релизов в НБА
В игре мне показалось что Рид прям быстро мяч выбросил относительно других своих бросков, но говорю могло в динамике матча еще и на нервяке так показаться
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