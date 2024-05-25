Крис Финч: «Хотели разменяться на Дончиче и спровоцировать на то, чтобы он пошел в сторону кольца»

Крис Финч рассказал о плане «Вулвз» против Луки Дончича в концовке 2-го матча.

Лидер «Мэверикс» остался 1 на 1 против центрового «волков» и за 3 секунды до сирены исполнил 3-очковый, который стал победным – 109:108, 2-0.

По словам главного тренера «Миннесоты», команда не хотела сдваиваться на .

«Нет, сдваиваться мы не думали. Идея была в том, чтобы разменяться на Дончиче и спровоцировать его на то, чтобы он пошел в сторону кольца. Именно это мы провернули примерно за 30 секунд до этого. Тогда Руди как раз занял позицию так, что направлял Дончича в нашу зону, вместо того, чтобы остаться в поле один на один», – сказал Финч.

За полминуты до сирены Дончич после смены оказался 1 на 1 с Гобером. Француз занял позицию чуть правее словенца, который воспользовался пространством и приблизился к кольцу. После этого он смазал бросок со средней дистанции.