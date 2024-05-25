Кайри Ирвинг о Луке Дончиче: «Я поражен»

Кайри Ирвинг высказался о партнере по команде Луке Дончиче.

«Я поражен. А я не разбрасываюсь этим словом.

По-моему, он ответил на многие вызовы. Когда Лука пришел в лигу, было много вопросов о том, кем он станет. Я знаю, что многие сейчас прикусили язык.

Приятно наблюдать за тем, как он становится одним из величайших игроков всех времен, и я не считаю это само собой разумеющимся, потому что я играл с одним из величайших игроков всех времен, возможно, с величайшим всех времен.

Я хочу продолжать оказывать ему всяческую поддержку, показывать, что к чему, и учить летать», – сказал защитник « ».