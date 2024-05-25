Кайри Ирвинг о Луке Дончиче: «Я поражен»

Теги Даллас НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Кайри Ирвинг высказался о партнере по команде Луке Дончиче.

«Я поражен. А я не разбрасываюсь этим словом.

По-моему, он ответил на многие вызовы. Когда Лука пришел в лигу, было много вопросов о том, кем он станет. Я знаю, что многие сейчас прикусили язык.

Приятно наблюдать за тем, как он становится одним из величайших игроков всех времен, и я не считаю это само собой разумеющимся, потому что я играл с одним из величайших игроков всех времен, возможно, с величайшим всех времен.

Я хочу продолжать оказывать ему всяческую поддержку, показывать, что к чему, и учить летать», – сказал защитник «Далласа».

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13 комментариев
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Хоукс те еще лузеры, что обменяли свой пик на мусорного скорера цыгана Янга
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Видно что атмосфера в коллективе просто кайфовая…Кайри просто счастлив, отличный менеджмент,настрой у всех просто боевой играют с душою.Очень рад за них…пусть у них все получиться.
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Ответ xQcoW
Хоукс те еще лузеры, что обменяли свой пик на мусорного скорера цыгана Янга
Молчим про Сакраменто.
+6
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+6
Кайри, а как удивлён ру-сегмент баскетбольных эхспертов. ..

Обувная отрасль не на шутку напряглась.
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+2
Ответ DirkMavs
Видно что атмосфера в коллективе просто кайфовая…Кайри просто счастлив, отличный менеджмент,настрой у всех просто боевой играют с душою.Очень рад за них…пусть у них все получиться.
Кьюбан когда-то сказал: "Мы хотим чтобы Кайри был здесь счастлив". Похоже, он сделал это.
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Ответ kolyan#15
Надеюсь Даллас возьмет 3 матч… Но против Бостона настолько велики шансы ?
Я думаю, один на тоненького слитый матч и всё рассыпется у них. Хотя гарды у них заточены как раз против таких мавс. ХЗ, но я бы поставил 4-1 на "Даллэс."
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Надеюсь Даллас возьмет 3 матч…
Но против Бостона настолько велики шансы ?
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Конечно поразительно и удивительно, как два белых пухляша разрывают лику накаченных негров.
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Ответ xQcoW
Хоукс те еще лузеры, что обменяли свой пик на мусорного скорера цыгана Янга
Он ещё ничего не выиграл, чтобы так говорить
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Ответ kolyan#15
Надеюсь Даллас возьмет 3 матч… Но против Бостона настолько велики шансы ?
https://www.youtube.com/watch?v=3VaSkTP5hkg&t=4s
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Ответ kolyan#15
Надеюсь Даллас возьмет 3 матч… Но против Бостона настолько велики шансы ?
Mavs in 6
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