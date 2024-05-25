Руди Гобер: «Я подвел команду в решающем эпизоде»
Руди Гобер прокомментировал ключевой эпизод второго матча с «Далласом».
Лидер «Мэверикс» Лука Дончич реализовал 3-очковый с сопротивлением центрового «волков» за 3 секунды до сирены, который стал победным – 109:108, 2-0.
«Я подвел команду в том последнем моменте. Команда верила в меня, в то, что я могу отзащищаться, но Лука попал. И попал из-за дуги, что он хорошо умеет делать. Так что я беру на себя ответственность, я должен был сыграть лучше в той ситуации.
Уровень моего сопротивления в том эпизоде? Возможно, для обычного игрока НБА этого могло оказаться достаточно. Для Луки этого было недостаточно.
Он что-то сказал мне после попадания? Я ничего такого не видел и не слышал. Но вообще он делает это постоянно, так что ничего нового», – заявил француз.
Ну подставили же Гобера? Нахрена он вообще тут нужен был? Лука практически любого раскачал бы тут. Если бы не Гобер, а человек поменьше оказался против, то в проходе продавил бы
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