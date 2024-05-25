Руди Гобер: «Я подвел команду в решающем эпизоде»

Руди Гобер прокомментировал ключевой эпизод второго матча с «Далласом».

Лидер «Мэверикс» реализовал 3-очковый с сопротивлением центрового «волков» за 3 секунды до сирены, который стал победным – 109:108, 2-0.

«Я подвел команду в том последнем моменте. Команда верила в меня, в то, что я могу отзащищаться, но Лука попал. И попал из-за дуги, что он хорошо умеет делать. Так что я беру на себя ответственность, я должен был сыграть лучше в той ситуации.

Уровень моего сопротивления в том эпизоде? Возможно, для обычного игрока этого могло оказаться достаточно. Для Луки этого было недостаточно.

Он что-то сказал мне после попадания? Я ничего такого не видел и не слышал. Но вообще он делает это постоянно, так что ничего нового», – заявил француз.