Руди Гобер: «Я подвел команду в решающем эпизоде»

Теги Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Руди Гобер Лука Дончич Баскетбол

Руди Гобер прокомментировал ключевой эпизод второго матча с «Далласом».

Лидер «Мэверикс» Лука Дончич реализовал 3-очковый с сопротивлением центрового «волков» за 3 секунды до сирены, который стал победным – 109:108, 2-0.

«Я подвел команду в том последнем моменте. Команда верила в меня, в то, что я могу отзащищаться, но Лука попал. И попал из-за дуги, что он хорошо умеет делать. Так что я беру на себя ответственность, я должен был сыграть лучше в той ситуации.

Уровень моего сопротивления в том эпизоде? Возможно, для обычного игрока НБА этого могло оказаться достаточно. Для Луки этого было недостаточно.

Он что-то сказал мне после попадания? Я ничего такого не видел и не слышал. Но вообще он делает это постоянно, так что ничего нового», – заявил француз.

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10 комментариев
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Не люблю Гобера, но здесь не он подвел команду, а команда его. Гобер плох на периметре, оставлять его 1 в 1 против Луки - самоубийство. Агрессивный даблтим мог бы помочь, но все просто стояли и смотрели как словенский пухляш закусывает французским круассаном и забивает победные 3.
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Как и в 5 матче с Денвером, я снова не понимаю эту особенную критику Гобера в эпизоде. Критика ладно, но ржать откровенно?
Ну подставили же Гобера? Нахрена он вообще тут нужен был? Лука практически любого раскачал бы тут. Если бы не Гобер, а человек поменьше оказался против, то в проходе продавил бы
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Просто для сравнения
Руди, который провел в целом нормальный матч: «Я подвел команду в решающем эпизоде»
КАТ, который откровенно провалил игру и выбросил 4 из 16 : «Мы нередко подводим сами себя, совершая простые ошибки ментального характера». И нигде не взял на себя ответственность за свою игру.
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А Наследник Джордана и наручник Мюррея не хочет хоть раз заявить что он подвел команду своими умопомрачительными катами в пустоту и кирпичами?
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А зачем вообще Гоберу держать ставящего заслон Лайвли? Лайвли треху после пик-н-попа может кинуть что ли? Зачем Гоберу подниматься далеко наверх за Лайвли?
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Волки, я вас прошу, заберите хоть один матч, успокойте хоть ненадолго Диркмавса. Он же только после побед появляется, а тут совсем разошёлся
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Почему Гобер на периметре играет против Луки???? Каков был план??? Не дать пройти??? Чистый про.б. Лука с победой💪🏻💪🏻
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