Карл-Энтони Таунс о решении тренера оставить его на скамейке: «Сделаю все, что потребуется, ради победы»
Таунс высказался о решении тренера посадить его на скамейку во 2-м матче.
Форвард «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс провел на скамейке большую часть четвертой четверти 2-го матча серии против «Далласа» (108:109, 0-2).
«Для меня самое главное – это победа, поэтому сделаю все, что потребуется, ради победы.
У Наза Рида пошла игра. Таково было тренерское решение. Я полностью поддерживаю свой тренерский штаб и не буду подвергать сомнению его решение», – сказал Таунс.