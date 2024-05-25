Карл-Энтони Таунс о решении тренера оставить его на скамейке: «Сделаю все, что потребуется, ради победы»

Таунс высказался о решении тренера посадить его на скамейку во 2-м матче.

Форвард «Миннесоты» провел на скамейке большую часть четвертой четверти 2-го матча серии против « » (108:109, 0-2).

«Для меня самое главное – это победа, поэтому сделаю все, что потребуется, ради победы.

У Наза Рида пошла игра. Таково было тренерское решение. Я полностью поддерживаю свой тренерский штаб и не буду подвергать сомнению его решение», – сказал Таунс.