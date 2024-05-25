Крис Финч: «Таунсу надо успокоиться. Он выходит на площадку, испытывая некоторое давление»

Теги Даллас Миннесота НБА Крис Финч НБА плей-офф Карл-Энтони Таунс Энтони Эдвардс Баскетбол

Крис Финч объяснил неэффективную игру Карла-Энтони Таунса и Энтони Эдвардса.

По итогам двух домашних матчей серии с «Далласом» (0-2) лидеры «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс (7 из 22) и Энтони Эдвардс (4 из 14) имеют на двоих 11 из 36 по 2-очковым броскам.

«Что касается Энтони, ему нужно поработать над принятием решений и скоростью этого процесса. Хорошим примером здесь выступает Кайри. Он играет очень быстро после получения, пытается преодолеть наше защитное воздействие всеми возможными способами, действуя быстро.

Карлу надо успокоиться. Он выходит на площадку, испытывая некоторое давление, возможно, где-то неудачно начинает, а затем пытается вписаться в игру. У него были неплохие возможности, которые он не использовал.

Был отрезок по ходу встречи, когда они вернулись в игру, у нас тогда было немало очень хороших бросков, которые не зашли, будь то попытки из-под кольца или дальние броски», – заявил главный тренер «волков».

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8 комментариев
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Так Финч снизил "некоторое давление" на Таунса.))
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Ответ Столичный Чел
У Таунса как и у Эдвардса не психологическое давление, а сильная боль в данем проходе после Денвера. Никола их прилично оттопырил за 7 матчей.
Чел, я болел и за Николу, и за Луку теперь, но какой же тупой у тебя комментарий… Никола уже на ипподроме, а парни из Миннеаполиса бьются за титул и это все что имеет значение
+3
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+3
Не думаю что на публику такое говорить хорошая идея. Собственно, без Таунса Волков в Финале Конфы могло и не быть.
+2
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+2
Ответ Van
Не думаю что на публику такое говорить хорошая идея. Собственно, без Таунса Волков в Финале Конфы могло и не быть.
Не то что не могло и не быть а точно бы не было
+2
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+2
Не согласен с комментариями к этой новости про то, что так говорить на публику неправильно.
Таунс скорее всего именно такой тип игрока, которого нужно подстегнуть небольшой критикой.
Посмотрите на Эдвардса и Гобера - они в своих интервью легко могут взять на себя ответственность за результат/за эпизод, Таунс же никогда про себя так не скажет: у него или виноваты все, или виноват кто то, про кого он умолчит.
Так что все порядке, Финч нормальный тренер по нынешним меркам НБА, базар фильтрует)
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В любом случае Таунс лучше заменившего его в клатче Кайла Андерсона, который в атаке тупит неимоверно и боится кидать по кольцу. Вот кто всегда замедляет темп - я хренею от тренеров Волков
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Ответ Volland
Не то что не могло и не быть а точно бы не было
Согласен
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