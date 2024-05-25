Денис Захаров: «Будем играть в полную силу в серии за бронзу»

Теги Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Денис Захаров Баскетбол

Денис Захаров оценил расклад сил перед серией с «Локомотивом-Кубань».

«Зенит» Захарова сойдется с краснодарцами в противостоянии за 3-е место Единой лиги ВТБ.

– У вас был небольшой перерыв после полуфинальной серии, эмоции в команде уже улеглись? Удалось ли вам восстановиться ментально и физически?

– Конечно, мы расстроены из-за того, что не сыграем в финале, но мы все профессионалы, будем играть в полную силу в серии за бронзу. Хочется завершить сезон на победной ноте. С точки зрения физического состояния небольшая пауза тоже пошла на пользу, смогли уделить время проблемам и повреждениям, провели несколько тренировок, готовы дать бой.

– В этом году нам пришлось ждать, когда определится наш следующий соперник, времени на подготовку было не так много, как это повлияло на тренировочный процесс и настрой?

– Мы не часто оказывались в такой ситуации, нам дали время восстановиться после полуфинала, затем мы провели полноценную тренировку, не зная, кто будет нашим оппонентом, а после уже два дня прицельно готовились к «Локомотиву».

– Когда стало известно, что сыграем с «Локо», какой была ваша реакция, чего нам ждать от этой серии?

– У всех четырех клубов, которые играли в полуфинальных сериях, в составе отличные игроки, есть мастерство. Обе команды в серии УНИКС – «Локомотив-Кубань» могли одержать победу. Уверен, что и мы, и они будут бороться за третье место. Надеюсь, что никто не будет играть, спустя рукава. В целом, было не так важно, кто окажется нашим соперником, будем стараться показывать свою игру.

– Какие главные особенности в защите и нападении есть у краснодарского клуба, на ваш взгляд?

– Это молодая команда, которая играет очень быстро. Нам нужно не позволять им двигаться в том темпе, который комфортен для них. В свою очередь мы будем стараться придерживаться своей философии и в защите, и в нападении.

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