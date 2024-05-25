Александр Церковный: «Кто‑то из ключевых игроков «Зенита» выбыл до конца сезона, кто‑то на обезболивающих»
Александр Церковный рассказал о проблемах «Зенита» в концовке сезона.
В серии за 3-е место Единой лиги ВТБ санкт-петербургской команде противостоит «Локомотив-Кубань».
«Против «Локомотива» всегда сложно играть. Они показывают быстрый и атлетичный баскетбол, всегда демонстрируют характер, благодаря этому ни один раз в течение сезона возвращались в игру даже при большом отставании в счете. У нас из‑за травм возможности ограничены.
Кто‑то из ключевых игроков выбыл до конца сезона, кто‑то на обезболивающих будет стараться помочь команде. Это стало, к сожалению, ключевым фактором в полуфинале. Будем биться, надеемся на поддержку болельщиков», – заявил генеральный директор «Зенита».