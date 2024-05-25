Энтони Эдвардс: «Не думаю, что в нашей раздевалке у кого-то паника»

Теги Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс оценил состояние команды после двух матчей с «Далласом» (0-2).

В двух домашних встречах лидер «Миннесоты» набирал в среднем 20,0 очка при 33,3% с игры.

«Мы вели 2-0 в серии, затем «Денвер» выиграл два раза подряд на нашей арене, потом мы снова победили их в гостях. Мы уже оказывались в похожей ситуации раньше. Не думаю, что в нашей раздевалке у кого-то паника. Надеюсь, этого нет.

Нам надо выходить и показывать свою игру», – сказал Эдвардс.

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8 комментариев
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Ты годик другой должен заматереть и возможно станешь лицом этой лиги и суперстаром, но пока это беляш
+6
-2
+4
Болею за Даллас, просто чтобы Эдвардс перестал говорить
+11
-8
+3
Продолжаем верить в этого парня
+2
0
+2
Отдать две игры у себя дома это звоночек
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А тебе то откуда это знать? Ты ж всё время на интервью, где тебя не спрашивают почему "лидер" теряет мяч, скидывает в посл.владении на РИда, кидает на Луку Дончича и вообще слишком много говорит, а на площадке играет как ролевик? Такие мальчики, как звёзды...
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Кидает на Луку Гобера, сорри
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