Энтони Эдвардс: «Не думаю, что в нашей раздевалке у кого-то паника»

Энтони Эдвардс оценил состояние команды после двух матчей с «Далласом» (0-2).

В двух домашних встречах лидер «Миннесоты» набирал в среднем 20,0 очка при 33,3% с игры.

«Мы вели 2-0 в серии, затем «Денвер» выиграл два раза подряд на нашей арене, потом мы снова победили их в гостях. Мы уже оказывались в похожей ситуации раньше. Не думаю, что в нашей раздевалке у кого-то паника. Надеюсь, этого нет.

Нам надо выходить и показывать свою игру», – сказал .