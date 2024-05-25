Карл-Энтони Таунс: «Мы нередко подводим сами себя, совершая простые ошибки ментального характера»

Теги Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Карл-Энтони Таунс о причинах поражения от «Далласа» во 2-м матче (108:109, 0-2).

Центровой «Тимбервулвз» набрал 15 очков при 4 из 16 с игры.

За 3 секунды до сирены «волки» пропустили дальний бросок в исполнении Луки Дончича, который стал победным.

«Мы нередко подводим сами себя, совершая простые ошибки ментального характера. Защита, которая объединяла нас на протяжении всего сезона, иногда она просто дает сбой в самый неподходящий момент.

Если объединить это с нападением, которое на данный момент не работает так, как должно, то получается довольно непростой для нас расклад», – констатировал Таунс.

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1 комментарий
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Даллас выигрывает серию за счет зрелости своих баскетболистов ! Волки кусаются и борятся изо всех сил , но пока им просто не хватает опыта!
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