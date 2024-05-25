Карл-Энтони Таунс: «Мы нередко подводим сами себя, совершая простые ошибки ментального характера»

Карл-Энтони Таунс о причинах поражения от «Далласа» во 2-м матче (108:109, 0-2).

Центровой «Тимбервулвз» набрал 15 очков при 4 из 16 с игры.

За 3 секунды до сирены «волки» пропустили дальний бросок в исполнении Луки Дончича, который стал победным.

«Мы нередко подводим сами себя, совершая простые ошибки ментального характера. Защита, которая объединяла нас на протяжении всего сезона, иногда она просто дает сбой в самый неподходящий момент.

Если объединить это с нападением, которое на данный момент не работает так, как должно, то получается довольно непростой для нас расклад», – констатировал .