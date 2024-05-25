Энтони Эдвардс: «Нам надо разобраться, что делать с Дончичем. И мы найдем решение»

Теги Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Лука Дончич Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс отдал должное Луке Дончичу .

«Даллас» победил «Миннесоту» со счетом 109:108 во втором матче финала Западной конференции – 2-0.

«Мэверикс» реализовали 60,5% с игры (23 из 38) во второй половине встречи.

«Лука причастен ко многим из этих попаданий. В большинстве случаев он принимает правильные решения во время пик-н-роллов. Мы пытались использовать что-то новое, чтобы он оказывался в разных положениях. Это не помешало ему правильно разбираться в ситуации. 

Так он играет. Нам надо разобраться, что делать с Дончичем. И мы найдем решение», – заявил защитник «волков».

Словенец оформил трипл-дабл – 32 очка, 10 подборов и 13 передач – а также исполнил решающий 3-очковый за 3 секунды до сирены.

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8 комментариев
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Может начать защищаться и не меняться на большого на периметре?
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Ты еще против Ирвинга решение не придумал
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У вас было +2 и ты кинул пас в аут. А Дончич ,конечно , хорош.
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Когда разберётесь с Дончичем, включится Кайри)
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Ант, лучше с КАТом разберитесь со своей игрой в атаке, а то выкинули на двоих 9 с 33
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тебе надо с собой разобраться для начала
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Ответ AntonMalyshev
Может начать защищаться и не меняться на большого на периметре?
А как ты это сделаешь если пик ин рол идет с большим и его намерено выводят на размен?
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