Энтони Эдвардс: «Нам надо разобраться, что делать с Дончичем. И мы найдем решение»
Энтони Эдвардс отдал должное Луке Дончичу .
«Даллас» победил «Миннесоту» со счетом 109:108 во втором матче финала Западной конференции – 2-0.
«Мэверикс» реализовали 60,5% с игры (23 из 38) во второй половине встречи.
«Лука причастен ко многим из этих попаданий. В большинстве случаев он принимает правильные решения во время пик-н-роллов. Мы пытались использовать что-то новое, чтобы он оказывался в разных положениях. Это не помешало ему правильно разбираться в ситуации.
Так он играет. Нам надо разобраться, что делать с Дончичем. И мы найдем решение», – заявил защитник «волков».
Словенец оформил трипл-дабл – 32 очка, 10 подборов и 13 передач – а также исполнил решающий 3-очковый за 3 секунды до сирены.