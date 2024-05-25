Энтони Эдвардс: «Нам надо разобраться, что делать с Дончичем. И мы найдем решение»

Энтони Эдвардс отдал должное Луке Дончичу .

« » победил «Миннесоту» со счетом 109:108 во втором матче финала Западной конференции – 2-0.

«Мэверикс» реализовали 60,5% с игры (23 из 38) во второй половине встречи.

« причастен ко многим из этих попаданий. В большинстве случаев он принимает правильные решения во время пик-н-роллов. Мы пытались использовать что-то новое, чтобы он оказывался в разных положениях. Это не помешало ему правильно разбираться в ситуации.

Так он играет. Нам надо разобраться, что делать с Дончичем. И мы найдем решение», – заявил защитник «волков».

Словенец оформил трипл-дабл – 32 очка, 10 подборов и 13 передач – а также исполнил решающий 3-очковый за 3 секунды до сирены.