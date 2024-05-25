Дрэймонд Грин: «Дрэймонд – отстой? Это Гобер – отстой!»

Теги Даллас Миннесота НБА болельщики НБА плей-офф Руди Гобер Дрэймонд Грин Лука Дончич Баскетбол

Дрэймонд Грин и Лука Дончич подкололи Руди Гобера.

Разыгрывающий «Далласа» оформил трипл-дабл и исполнил победный бросок через центрового Руди Гобера за 3 секунды до сирены – 109:108, 2-0.

После игры Дончич присоединился к команде Inside The NBA, в которой сейчас работает и форвард «Голден Стэйт».

Во время интервью болельщики в Миннеаполисе стали скандировать «Дрэймонд – отстой».

Грин: Дрэймонд – отстой? Это Гобер – отстой!

Дончич: Опять что ли?

Грин: Я точно ничего не сделал.

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