Дрэймонд Грин: «Дрэймонд – отстой? Это Гобер – отстой!»
Дрэймонд Грин и Лука Дончич подкололи Руди Гобера.
Разыгрывающий «Далласа» оформил трипл-дабл и исполнил победный бросок через центрового Руди Гобера за 3 секунды до сирены – 109:108, 2-0.
После игры Дончич присоединился к команде Inside The NBA, в которой сейчас работает и форвард «Голден Стэйт».
Во время интервью болельщики в Миннеаполисе стали скандировать «Дрэймонд – отстой».
Грин: Дрэймонд – отстой? Это Гобер – отстой!
Дончич: Опять что ли?
Грин: Я точно ничего не сделал.