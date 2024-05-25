Лука Дончич о словах в адрес Гобера после 3-очкового: «Ничего такого. Я говорил по-словенски»

Теги Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Руди Гобер Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич не стал вдаваться в подробности трештока с Руди Гобером.

В последнем владении «Далласа» во втором матче против «Миннесоты» Дончич остался один на один против центрового «волков» и вывел команду вперед – 109:108.

После этого словенец закричал: «Мазафакер! Ты не можешь меня сдержать».

На пресс-конференции Луке задали вопрос о данном эпизоде.

Журналист: Он не может вас сдержать?

Дончич: Кто это сказал?

Журналист: Вы это сказали!

Дончич: Нет, не говорил я такого. Я говорил по-словенски (улыбается).

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