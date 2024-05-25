Лука Дончич о словах в адрес Гобера после 3-очкового: «Ничего такого. Я говорил по-словенски»
Лука Дончич не стал вдаваться в подробности трештока с Руди Гобером.
В последнем владении «Далласа» во втором матче против «Миннесоты» Дончич остался один на один против центрового «волков» и вывел команду вперед – 109:108.
После этого словенец закричал: «Мазафакер! Ты не можешь меня сдержать».
На пресс-конференции Луке задали вопрос о данном эпизоде.
Журналист: Он не может вас сдержать?
Дончич: Кто это сказал?
Журналист: Вы это сказали!
Дончич: Нет, не говорил я такого. Я говорил по-словенски (улыбается).