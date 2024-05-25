Лука Дончич о победном броске через руки Гобера: «Я не могу двигаться быстро, но могу двигаться быстрее него»

Лука Дончич поделился впечатлениями от второго матча с «Миннесотой».

Разыгрывающий « » оформил трипл-дабл и исполнил победный бросок через центрового за 3 секунды до сирены – 109:108, 2-0.

«Я пытался занять удобную для себя позицию и исполнил отшагивание. Что касается броска, то я уверен в своем броске.

Я не могу двигаться быстро, но могу двигаться быстрее него.

Серия до четырех побед. Мы еще ничего не выиграли. Надо думать лишь о следующей игре. Не стоит заглядывать далеко в будущее, есть только следующая игра», – заявил .