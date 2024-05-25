Лука Дончич о победном броске через руки Гобера: «Я не могу двигаться быстро, но могу двигаться быстрее него»

Теги Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Руди Гобер Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич поделился впечатлениями от второго матча с «Миннесотой».

Разыгрывающий «Далласа» оформил трипл-дабл и исполнил победный бросок через центрового Руди Гобера за 3 секунды до сирены – 109:108, 2-0.

«Я пытался занять удобную для себя позицию и исполнил отшагивание. Что касается броска, то я уверен в своем броске.

Я не могу двигаться быстро, но могу двигаться быстрее него.

Серия до четырех побед. Мы еще ничего не выиграли. Надо думать лишь о следующей игре. Не стоит заглядывать далеко в будущее, есть только следующая игра», – заявил Дончич.

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3 комментария
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даже Лука намекнул Финчу что он баран раз пустил центра да еще и один на один
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с одной стороны мне лично хочется, чтобы Даллас прошел 4-0 и был в финале полон сил
но с другой стороны, как же мне нравятся эти клатчи и борьба до последней секунды, все 7 матчей бы такие посмотреть)
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Ответ Максим Макеев
даже Лука намекнул Финчу что он баран раз пустил центра да еще и один на один
Ровно перед этим, на противоположной половине, Лайвли съел Энта в такой же ситуации.
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