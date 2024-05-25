Лука Дончич о победном броске через руки Гобера: «Я не могу двигаться быстро, но могу двигаться быстрее него»
Лука Дончич поделился впечатлениями от второго матча с «Миннесотой».
Разыгрывающий «Далласа» оформил трипл-дабл и исполнил победный бросок через центрового Руди Гобера за 3 секунды до сирены – 109:108, 2-0.
«Я пытался занять удобную для себя позицию и исполнил отшагивание. Что касается броска, то я уверен в своем броске.
Я не могу двигаться быстро, но могу двигаться быстрее него.
Серия до четырех побед. Мы еще ничего не выиграли. Надо думать лишь о следующей игре. Не стоит заглядывать далеко в будущее, есть только следующая игра», – заявил Дончич.
но с другой стороны, как же мне нравятся эти клатчи и борьба до последней секунды, все 7 матчей бы такие посмотреть)