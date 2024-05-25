Серхио Родригес стал рекордсменом «Финалов четырех» Евролиги по точным 3-очковым

Теги Джей Ар Холден Серхио Родригес Turkish Airlines EuroLeague Хуан Карлос Наварро Реал Милош Теодосич Серхио Юль Баскетбол

Серхио Родригес вышел на 1-е место по 3-очковым в «Финалах четырех» Евролиги.

Разыгрывающий «Реала» реализовал два дальних броска (2 из 2) в полуфинале против «Олимпиакоса» (87:76), теперь на его счету 32 попадания в «Финалах четырех» суммарно.

37-летний испанец превзошел завершивших выступления Хуана Карлоса Наварро и Джей Ар Холдена, которые имеют по 30 3-очковых в «Финалах четырех».

Далее расположены одноклубник Родригеса Серхио Юль (28) и Милош Теодосич (26).

В пятницу Серхио набрал 8 очков, 3 подбора и 4 передачи.

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