Серхио Родригес стал рекордсменом «Финалов четырех» Евролиги по точным 3-очковым
Серхио Родригес вышел на 1-е место по 3-очковым в «Финалах четырех» Евролиги.
Разыгрывающий «Реала» реализовал два дальних броска (2 из 2) в полуфинале против «Олимпиакоса» (87:76), теперь на его счету 32 попадания в «Финалах четырех» суммарно.
37-летний испанец превзошел завершивших выступления Хуана Карлоса Наварро и Джей Ар Холдена, которые имеют по 30 3-очковых в «Финалах четырех».
Далее расположены одноклубник Родригеса Серхио Юль (28) и Милош Теодосич (26).
В пятницу Серхио набрал 8 очков, 3 подбора и 4 передачи.