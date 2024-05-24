Серхио Родригес: «Все «Финалы четырех» особенные. Но когда ты играешь в таком клубе, как «Реал», это становится нормой»

Серхио Родригес прокомментировал полуфинальный матч с «Олимпиакосом».

«Ожидания по поводу игры с « позитивные. Мы знаем, что способны забрать трофей и должны сконцентрироваться на этой задаче, на победе в .

Все «Финалы четырех» особенные. Но когда ты играешь в таком клубе, как «Реал», это становится нормой. Сложно попасть сюда. Это не игра регулярного сезона, но мы знаем, как нужно действовать. Что случится, случится. Все наши мысли нацелены на успех. У нашего противника отличная команда, они победили «Барселону» в пятом матче. Но мы знаем, против кого играем. Команды с характером и силовым баскетболом. Мы должны быть готовы», – заявил разыгрывающий « ».