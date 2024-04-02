Серхио Юль стал вторым игроком в истории Евролиги, достигшим отметки в 400 матчей

Теги Серхио Родригес Turkish Airlines EuroLeague Реал Серхио Юль Кайл Хайнс Баскетбол

Серхио Юль достиг отметки в 400 матчей в Евролиге.

Матч против «Црвены Звезды» стал для защитника «Реала» 400-м в рамках Евролиги. 36-летний испанец стал вторым игроком в истории лиги, который достиг этой отметки.

Выше Юля только бывший игрок московского ЦСКА Кайл Хайнс, который в настоящий момент выступает за «Милан». В его активе на сегодняшний день 423 матча.

Третье место по этому показателю занимает еще один бывший игрок ЦСКА Серхио Родригес (399), который сейчас является партнером Юля по команде.

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