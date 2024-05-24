В плей-офф НБА этого года игроки пропустили в сумме 200 матчей из-за травм

Теги травмы Бостон НБА НБА плей-офф Баскетбол

Плей-офф НБА этого года омрачен травмами .

Баскетболисты уже пропустили в сумме 200 матчей из-за травм и заболеваний в решающей стадии сезона-23/24.

В плей-офф-2023 таких пропусков набралось 199.

В 37 случаях потери несли соперники «Бостона» по первым двум раундам – «Майами» и «Кливленд».

«Лучше быть удачливой командой, чем хорошей. Если удается совместить это, то вы представляете собой нечто особенное», – отреагировал управленец клуба НБА.

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1 комментарий
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Я правильно понимаю что пропуски матчей ради отдыха не играют никакой роли?
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