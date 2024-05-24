В плей-офф НБА этого года игроки пропустили в сумме 200 матчей из-за травм

Плей-офф НБА этого года омрачен травмами .

Баскетболисты уже пропустили в сумме 200 матчей из-за травм и заболеваний в решающей стадии сезона-23/24.

В плей-офф-2023 таких пропусков набралось 199.

В 37 случаях потери несли соперники « » по первым двум раундам – «Майами» и «Кливленд».

«Лучше быть удачливой командой, чем хорошей. Если удается совместить это, то вы представляете собой нечто особенное», – отреагировал управленец клуба .