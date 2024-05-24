Эргин Атаман о победе «Панатинаикоса» над «Фенербахче»: «Я готовлюсь к подобным играм по наитию»

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«Панатинаикос» одержал победу над «Фенербахче» в полуфинале Евролиги (73:57).

Главный тренер Эргин Атаман прокомментировал победу клуба: «Мы начали с превосходной защиты, затем потеряли контроль. Но вернули его во второй половине. Мы здесь, чтобы завоевать трофей, а не победить «Фенербахче». Провели хороший матч, поздравления ребятам.

Я готовлюсь к подобным играм по наитию. Иногда растягиваю ротацию, задействуя защитных баскетболистов вроде Костаса Адетокумбо, Калаицакиса, который отлично поработал.

Слукас не блистал в нападении, но другие игроки, как Джериан Грант, проделали хорошую работу. Мне понравилась эта игра, надеюсь на такую же в финале».

Лучшим в составе греческого клуба стал форвард Матиас Лессор, набравший 17 очков и 10 подборов при 6 из 10 с игры и 5 из 10 штрафных.

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