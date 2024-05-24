Маркус Моррис: «Думаю, что время Джей Би Бикерстаффа подошло к концу. Парням нужно было новое лицо в раздевалке»

Маркус Моррис прокомментировал отставку Джей Би Бикерстаффа.

«Да, я видел что-то такое, как ни жаль это говорить. Некоторые парни находятся на месте долгое время, иногда слишком долго. У него была раздевалка, но его время в ней подошло к концу. Он отличный парень на площадке и вне ее.

Парням, скорее всего, нужно было новое лицо. Не могу сказать точно, потому что пришел очень поздно. Но когда я вошел в раздевалку, то подумал: «Вот черт». Мы пытаемся за что-то бороться, а сами... Я был в лиге долгое время, и их реакции, ответы, восприятие критики – я не видел нужного настроя», – рассказал форвард.