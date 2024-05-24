Маркус Моррис: «Думаю, что время Джей Би Бикерстаффа подошло к концу. Парням нужно было новое лицо в раздевалке»

Теги Кливленд НБА Маркус Моррис Джей Би Бикерстафф Баскетбол

Маркус Моррис прокомментировал отставку Джей Би Бикерстаффа.

«Да, я видел что-то такое, как ни жаль это говорить. Некоторые парни находятся на месте долгое время, иногда слишком долго. У него была раздевалка, но его время в ней подошло к концу. Он отличный парень на площадке и вне ее.

Парням, скорее всего, нужно было новое лицо. Не могу сказать точно, потому что пришел очень поздно. Но когда я вошел в раздевалку, то подумал: «Вот черт». Мы пытаемся за что-то бороться, а сами... Я был в лиге долгое время, и их реакции, ответы, восприятие критики – я не видел нужного настроя», – рассказал форвард.

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3 комментария
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Так возьмите меня. Моё лицо в НБА ни одна собака не знает..
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"Они искали новое лицо в раздевалке, но так и не смогли понять - им нужен был тренер..." *Ту Ту ТуТу Тууууу*
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Ответ hodor 12
Так возьмите меня. Моё лицо в НБА ни одна собака не знает..
Так и мы не знаем, какая то буква «Н» торчит на аватарке)
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