Евролига. «Финал четырех». «Панатинаикос» – «Фенербахче», «Реал» сыграет с «Олимпиакосом»

Сегодня в Берлине стартует «Финал четырех» Евролиги-23/24.

В полуфинальных матчах греческий « » встретится с турецким « », испанский « » сыграет с греческим « ».

Финал четырех

Берлин, Германия

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.