Евролига. «Финал четырех». «Панатинаикос» – «Фенербахче», «Реал» сыграет с «Олимпиакосом»
Сегодня в Берлине стартует «Финал четырех» Евролиги-23/24.
В полуфинальных матчах греческий «Панатинаикос» встретится с турецким «Фенербахче», испанский «Реал» сыграет с греческим «Олимпиакосом».
Финал четырех
Берлин, Германия
- Дата проведения
- 24 мая, 19.00, «Мерседес-Бенц Арена»
- Дата проведения
- 24 мая, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Ну и одновременно с Евролигой проходит по традиции юношеская Евролига. В составе Реала сразу два россиянина: Егор Демин и Даниил Столбецкий. Регистрация второго на финальный турнир достаточно удивительна, ведь в отборе чтобы попасть в финальный турнир за Реал Даниил не играл. Честно говоря, он и вчера не играл против Милана, но хочется надеется он еще сыграет за Реал в этом турнире.
Касаемо Демина, против Милана кандидат на первый раунд драфта НБА 2025 года набрал 19 очков, при КПД 22. Над бросочком ему по прежнему надо много работать, из-за периметра например вчера у него было 0/4. С другой стороны, видно как он по-тихоньку прибавляет в атлетизме, вчера понравилось как в одном из моментов он за счет сильного первого шага пошел в проход успев спрятать мяч "в карман" вколотил красивый данк, раньше такого элемента в его оффенсив скиллсете не видел.
Ну и как не отметить двух игроков Барселоны, в первую очередь конечно Дабоне из Буркина Фасо. Дело не в том что он выбил КПД 26 против Альбы, дело в том что ему..... 12 лет! Я видел в свое время даже Вембаньяму за Нантер в юношеской Евролиге, но ему было что-то около 16 лет, тут же паренек младше его на 3,5 года, он вообще еще ребенок! Правда, многие могут написать что ему не 12,а 18, но тут уж все на совести этого парня и руководства Барселоны. Так визуально трудно сказать, 12 ему или скажем 16......
Ну и надо конечно еще отметить литовца Якучиониса, один из лучших игроков Европы своего возраста вчера раздал 17 (!) ассистов против Альбы. Это новый рекорд юношеской Евролиги. Что интересно, он побил рекорды двух других литовцев, ныне играющего в ПАО Мариуса Григониса и Арнаса Велички.
Реал—Олимпиакос: на таран! Нужен золотой дубль! Баскетбольный начинает, футбольный через неделю подхватывает.
Тем более в праздничный день :) - Финал 4-х Евролиги