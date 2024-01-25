Евролига. «Фенербахче» – «Виртус», «Реал» против «Олимпиакоса» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут пять матчей.
Турецкий «Фенербахче» примет итальянский «Виртус», испанский «Реал» встретится с греческим «Олимпиакосом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 января, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 25 января, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
- Дата проведения
- 25 января, 22.05, «Александар Николич Холл»
- Дата проведения
- 25 января, 22.30, «BMW Парк»
- Дата проведения
- 25 января, 22.45, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: Реал Испания – 19-3, Барселона Испания – 15-7, Виртус Италия – 15-7, Панатинаикос Греция – 14-8, Фенербахче Турция – 13-9, Маккаби Тель-Авив Израиль – 12-10, Баскония Испания – 12-10, Олимпиакос Греция – 12-10, Монако – 12-10, Партизан Сербия – 11-11, Валенсия Испания – 11-11, Милан Италия – 9-13, Црвена Звезда Сербия – 9-13, Анадолу Эфес Турция – 9-13, Бавария Германия – 9-13, Жальгирис Литва – 8-14, Виллербан Франция – 4-18, Альба Германия – 4-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.