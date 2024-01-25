Евролига. «Фенербахче» – «Виртус», «Реал» против «Олимпиакоса» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут пять матчей.

Турецкий «Фенербахче» примет итальянский «Виртус», испанский «Реал» встретится с греческим «Олимпиакосом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Фенербахче Турция  –  Виртус Италия
Дата проведения
25 января, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Альба Германия  –  Црвена Звезда Сербия
Дата проведения
25 января, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

Маккаби Тель-Авив Израиль  –  Панатинаикос Греция
Дата проведения
25 января, 22.05, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча

Бавария Германия  –  АСВЕЛ Виллербан Франция
Дата проведения
25 января, 22.30, «BMW Парк»
Онлайн матча

Реал Испания  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
25 января, 22.45, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 19-3, Барселона Испания – 15-7, Виртус Италия – 15-7, Панатинаикос Греция – 14-8, Фенербахче Турция – 13-9, Маккаби Тель-Авив Израиль – 12-10, Баскония Испания – 12-10, Олимпиакос Греция – 12-10, Монако – 12-10, Партизан Сербия – 11-11, Валенсия Испания – 11-11, Милан Италия – 9-13, Црвена Звезда Сербия – 9-13, Анадолу Эфес Турция – 9-13, Бавария Германия – 9-13, Жальгирис Литва – 8-14, Виллербан Франция – 4-18, Альба Германия – 4-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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